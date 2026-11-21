jpnn.com, TEHERAN - Iran siap menggelar perundingan tingkat ahli dengan Amerika Serikat (AS) mengenai pembukaan kembali Selat Hormuz dan mempercepat jadwal pelaksanaan rencananya terkait hal tersebut, jika Washington bersedia mencapai kesepakatan dengan Teheran, kata Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi.

Menanggapi pernyataan Presiden AS Donald Trump bahwa Washington tidak membutuhkan kesepakatan dengan Teheran, Araghchi mengatakan pihak Iran belum menerima tanggapan dari AS.

Menurut Araghchi, Teheran meminta Washington menyatakan secara jelas keinginan untuk mencapai kesepakatan dengan Iran. Selain itu, Teheran juga membutuhkan serangkaian langkah membangun kepercayaan dari Washington.

"Jika kedua syarat tersebut dipenuhi, kami siap membahas proyek ini dan pelaksanaannya dengan pihak Amerika. Tuntutan kami jelas, yakni tujuh persyaratan yang telah kami ajukan harus dipenuhi agar Selat Hormuz dibuka kembali. Tentu saja, jika pihak Amerika memiliki usulan dan pandangan sendiri mengenai cara memenuhi persyaratan tersebut, kami terbuka untuk berdialog," kata Araghchi dalam wawancara dengan surat kabar Iran.

Dia mengatakan Teheran dan Washington dapat membahas cara menuangkan berbagai persoalan ke dalam dokumen serta bentuk kesepakatan yang dapat diterima kedua pihak.

"Sebagai contoh, jika mereka ingin mengubah jadwal pelaksanaan persyaratan Iran dari dua hari menjadi satu hari atau bahkan dua jam, hal itu bukan masalah bagi kami. Yang terpenting adalah tuntutan kami dipenuhi. Jika tuntutan tersebut dipenuhi, Selat Hormuz akan dibuka," ujarnya.

Araghchi mengatakan Iran juga siap menggelar perundingan tingkat ahli untuk membahas perincian dan mekanisme pelaksanaan persyaratan tersebut.

Dia menjelaskan bahwa berdasarkan usulan Iran saat ini, yang menetapkan jangka waktu dua hari untuk pembukaan kembali Selat Hormuz, Teheran siap membuka jalur perairan itu bagi pelayaran pada hari kedua setelah AS memenuhi tuntutan Iran. Perundingan juga akan dimulai pada hari yang sama.