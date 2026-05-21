menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Internasional » Iran Siap Gunakan Senjata Canggih Jika AS Menyerang

Iran Siap Gunakan Senjata Canggih Jika AS Menyerang

Iran Siap Gunakan Senjata Canggih Jika AS Menyerang
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Arsip foto - Bendera Iran terlihat di markas besar PBB di New York, AS, Rabu (8/1/2020). (ANTARA/Xinhua/Li Muzi/am)

jpnn.com - TEHERAN - Seorang sumber militer Iran kepada RIA Novosti menyebut Iran memiliki senjata canggih yang belum digunakan di medan perang dalam konfliknya dengan Amerika Serikat dan Israel.

Pada 18 Mei mengutip sumber yang mengetahui masalah tersebut, CNN melaporkan bahwa Pentagon telah menyiapkan daftar target serangan di Iran jika Presiden AS Donald Trump memberi perintah melanjutkan serangan terhadap negara itu.

"Kami telah memproduksi senjata canggih di dalam negeri yang belum digunakan di medan perang dan belum diuji coba," kata sumber Iran tersebut mengomentari kesiapan Iran untuk kemungkinan serangan AS berikutnya.

Baca Juga:

Menurut sumber tersebut, Teheran tidak kekurangan aset yang siap digunakan untuk menangkis serangan.

"Dalam hal peralatan dan kemampuan pertahanan, kami tidak kekurangan apa pun yang akan menghalangi kami untuk membela negara kami. Kali ini, kami tidak berniat untuk menahan diri," kata sumber tersebut. (antara/jpnn)

Iran siap meggunakan senjata canggih apabila Amerika Serikat (AS) menyerang. Iran menegaskan kali ini tidak berniat menahan diri.


Redaktur & Reporter : M. Kusdharmadi

Sumber ANTARA
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI