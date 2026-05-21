Iran Siap Gunakan Senjata Canggih Jika AS Menyerang
jpnn.com - TEHERAN - Seorang sumber militer Iran kepada RIA Novosti menyebut Iran memiliki senjata canggih yang belum digunakan di medan perang dalam konfliknya dengan Amerika Serikat dan Israel.
Pada 18 Mei mengutip sumber yang mengetahui masalah tersebut, CNN melaporkan bahwa Pentagon telah menyiapkan daftar target serangan di Iran jika Presiden AS Donald Trump memberi perintah melanjutkan serangan terhadap negara itu.
"Kami telah memproduksi senjata canggih di dalam negeri yang belum digunakan di medan perang dan belum diuji coba," kata sumber Iran tersebut mengomentari kesiapan Iran untuk kemungkinan serangan AS berikutnya.
Menurut sumber tersebut, Teheran tidak kekurangan aset yang siap digunakan untuk menangkis serangan.
"Dalam hal peralatan dan kemampuan pertahanan, kami tidak kekurangan apa pun yang akan menghalangi kami untuk membela negara kami. Kali ini, kami tidak berniat untuk menahan diri," kata sumber tersebut. (antara/jpnn)
Redaktur & Reporter : M. Kusdharmadi
