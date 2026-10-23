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Iran Siap Gunakan Taktik Baru Jika AS Memulai Perang Lagi

Iran Siap Gunakan Taktik Baru Jika AS Memulai Perang Lagi
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Pejalan kaki memotret seorang aktor Iran mengenakan topeng yang menggambarkan Presiden AS Donald Trump saat ia berpose di dalam sel penjara tiruan yang dipasang di papan reklame jalan di Tajrish Square di Teheran, 21 Oktober 2026. Foto: Atta Kenare/AFP

jpnn.com - TEHERAN - Iran bersiap jika Amerika Serikat melanjutkan perang.

Anggota Parlemen Iran Feda Hossein Maleki mengatakan bahwa negaranya memantau aktivitas Amerika Serikat di Timur Tengah.

Dia menyebut Iran siap menggunakan taktik baru dalam operasi balasan jika militer AS kembali melancarkan permusuhan terhadap negaranya.

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"Kami memantau tindakan Amerika di kawasan dan sekitar Selat Hormuz. Kami telah menyampaikan kepada pihak AS bahwa jika mereka ingin memulai perang lagi, Iran akan menggunakan opsi baru," kata Maleki kepada RIA Novosti.

Dia menjelaskan bahwa opsi tersebut mencakup perubahan cara Iran menjalankan operasi, pendekatan taktis, serta penggunaan taktik baru menghadapi Amerika.

Maleki menambahkan pendekatan taktis baru tersebut "dapat mengejutkan" dunia dan para pakar militer, sebagaimana Iran sebelumnya mengejutkan dunia dengan kemampuan rudalnya.

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Pada Rabu, NBC News melaporkan dengan mengutip sejumlah sumber bahwa AS secara bertahap mengevakuasi personel militer dan diplomatiknya dari Timur Tengah.

Langkah tersebut disebut serupa dengan tindakan yang dilakukan AS sebelum perang terhadap Iran dimulai pada Februari. Ketika dimintai tanggapan mengenai laporan penarikan personel tersebut, Pentagon menolak berkomentar kepada RIA Novosti. (antara/jpnn)

Iran siap menggunakan taktik baru jika AS memulai perang lagi. Iran terus pantau aktivitas AS di Timur Tengah.


Redaktur & Reporter : M. Kusdharmadi

Sumber ANTARA
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