Iran tak Akan Biarkan AS Tentukan Waktu Perang atau Perdamaian Berlangsung

jpnn.com - ISTANBUL - Iran menyatakan tidak akan membiarkan Amerika Serikat menentukan kapan perang atau perdamaian akan berlangsung. Hal itu diungkap Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran Esmail Baqaei, Senin (27/7).

“Kami tidak akan membiarkan Amerika Serikat menentukan waktu perang dan perdamaian,” kata Baqaei dalam konferensi pers mingguan, menurut kantor berita semi-resmi Mehr.

Lebih lanjut dia menambahkan bahwa AS terjebak dalam rawa buatan yang diciptakannya sendiri setelah lima bulan.

Iran juga menegaskan saat ini tidak sedang melakukan perundingan dengan Amerika Serikat.

Setiap pembicaraan di masa depan akan bergantung pada perubahan sikap Washington.

Baqaei membantah laporan bahwa Teheran telah meminta perundingan dengan AS.

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“Hal itu tidak sesuai dengan prinsip kami. Klaim bahwa Iran meminta perundingan hanyalah laporan,” kata Baqaei.

Dia mengatakan Iran secara konsisten memandang diplomasi sebagai alat untuk melindungi kepentingan nasionalnya.