Iran Tak Ragu Membantu Lebanon Melawan Agresi Israel

jpnn.com - ISTANBUL - Iran mengeluarkan peringatan untuk Israel. Iran menyatakan mereka tidak akan ragu membantu Lebanon melawan agresi ilegal Israel ke negara tersebut. “Kami telah menegaskan dan terus menegaskan bahwa gencatan senjata di Lebanon merupakan bagian integral dari setiap gencatan senjata dan setiap kesepakatan akhir untuk mengakhiri perang dengan Amerika Serikat,” kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran Esmaeil Baqaei dalam konferensi pers yang dikutip kantor berita IRNA.

Pernyataan tersebut disampaikan seusai Kepala Otoritas Israel Benjamin Netanyahu, Senin, memerintahkan militer untuk melancarkan serangan udara di Beirut, ibu kota Lebanon, dalam eskalasi terbaru meskipun gencatan senjata di Lebanon masih berlaku.

Adapun ketegangan di Timur Tengah meningkat sejak Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan terhadap Iran pada Februari.

Iran membalas dengan serangan yang menargetkan Israel dan sekutu-sekutu AS di kawasan Teluk, serta menutup Selat Hormuz.

Gencatan senjata mulai berlaku pada 8 April melalui mediasi Pakistan, tetapi pembicaraan lanjutan di Islamabad gagal menghasilkan kesepakatan yang berkelanjutan.

Sejak itu, kedua pihak terus saling bertukar proposal dalam upaya melanjutkan perundingan langsung dan mengakhiri konflik. (antara/jpnn)