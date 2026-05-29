Iran Tegaskan Kendali Permanen atas Selat Hormuz
jpnn.com - TEHERAN - Iran telah menetapkan kendali permanen atas pelayaran di Selat Hormuz.
Pernyataan itu disampaikan Ketua Komite Keamanan Nasional dan Kebijakan Luar Negeri Parlemen Iran Ebrahim Azizi kepada RIA Novosti.
Dia menegaskan bahwa saat ini Iran mengelola selat tersebut sesuai dengan aturan dan mekanismenya sendiri.
“Tentu saja, penetapan kendali Iran dan penerapan mekanisme pengelolaannya bersifat permanen, bukan sementara," kata Azizi.
Dia mengatakan Amerika Serikat harus meninggalkan khayalannya bahwa langkah-langkah Iran terkait Selat Hormuz bersifat lokal atau jangka pendek.
"Negara-negara kawasan juga harus menerima kenyataan ini dan bertindak sesuai dengan aturan Iran," ujar Azizi. (antara/jpnn)
Redaktur & Reporter : M. Kusdharmadi
