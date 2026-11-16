Iran Tegaskan Siap Bernegosiasi atau Berperang dengan Amerika Serikat

jpnn.com - ISTANBUL - Iran menegaskan siap berunding atau berperang dengan Amerika Serikat.

Ketua Parlemen Iran Mohammad Bagher Qalibaf, Minggu (15/11), menyatakan negaranya tidak akan terus berada dalam situasi "tidak perang maupun tidak damai”.

Dia mengingatkan bahwa Iran siap menghadapi pilihan negosiasi ataupun perang dengan Amerika Serikat (AS).

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"Jika Amerika menerima tujuh persyaratan masuk akal yang kami ajukan, jalan menuju kesepakatan masih terbuka," kata Qalibaf dalam pembukaan sidang virtual parlemen sebagaimana dikutip Kantor Berita ISNA.

"Namun, jika Amerika kembali melakukan kesalahan kali ini, kemampuan dan tekad Angkatan Bersenjata Iran yang akan menentukan cakupan geografis medan pertempuran, bukan keinginan atau niat mereka," tambahnya.

Qalibaf tidak memerinci tujuh persyaratan tersebut ataupun menjelaskan bentuk kesepakatan yang dapat diterima Iran.

Namun, menurut laporan sebelumnya, tujuh persyaratan Iran mencakup pencabutan blokade laut oleh AS, jaminan keamanan bagi kapal komersial dan kapal tanker minyak yang melintasi Selat Hormuz, penghapusan sanksi sepihak, pembebasan ekspor minyak Iran dari pembatasan, pencairan aset Iran yang dibekukan, izin bagi Teheran untuk mempertahankan material nuklir di dalam negeri, serta pengakhiran perang.

Pernyataan tersebut disampaikan Qalibaf saat menghadiri peresmian fasilitas rudal baru yang menurutnya dibangun selama perang berlangsung dan di tengah serangan musuh.