Iran Tegaskan Uranium yang Diperkaya tak Masuk Bagian Negosiasi dengan AS

jpnn.com - ISTANBUL - Wakil Sekretaris Dewan Keamanan Tertinggi Nasional Iran Ali Bagheri pada Rabu (27/5) mengatakan uranium yang diperkaya bukan bagian dari negosiasi yang sedang berlangsung untuk mengakhiri konflik dengan Amerika Serikat.

“Isu ini tidak ada dalam agenda negosiasi,” kata Bagheri dalam pernyataan yang dimuat oleh kantor berita semi-resmi Iran, Fars.

Ali Bagheri menyampaikan komentar tersebut di sela-sela konferensi keamanan internasional di Moskow, Rusia.

Di lain pihak, Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Senin (25/5) menyatakan bahwa persediaan uranium yang diperkaya milik Iran akan segera diserahkan kepada Washington untuk dimusnahkan atau dihancurkan di lokasi yang disepakati bersama Teheran.

Pernyataan tersebut muncul ketika Washington dan Teheran melanjutkan proses diplomatik yang dimediasi Pakistan untuk mengakhiri perang yang dimulai dengan serangan gabungan AS dan Israel terhadap Iran pada 28 Februari.

Serangan itu memicu pembalasan dari Iran.