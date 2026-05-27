Iran Tegaskan Uranium yang Diperkaya tak Masuk Bagian Negosiasi dengan AS
jpnn.com - ISTANBUL - Wakil Sekretaris Dewan Keamanan Tertinggi Nasional Iran Ali Bagheri pada Rabu (27/5) mengatakan uranium yang diperkaya bukan bagian dari negosiasi yang sedang berlangsung untuk mengakhiri konflik dengan Amerika Serikat.
“Isu ini tidak ada dalam agenda negosiasi,” kata Bagheri dalam pernyataan yang dimuat oleh kantor berita semi-resmi Iran, Fars.
Ali Bagheri menyampaikan komentar tersebut di sela-sela konferensi keamanan internasional di Moskow, Rusia.
Di lain pihak, Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Senin (25/5) menyatakan bahwa persediaan uranium yang diperkaya milik Iran akan segera diserahkan kepada Washington untuk dimusnahkan atau dihancurkan di lokasi yang disepakati bersama Teheran.
Pernyataan tersebut muncul ketika Washington dan Teheran melanjutkan proses diplomatik yang dimediasi Pakistan untuk mengakhiri perang yang dimulai dengan serangan gabungan AS dan Israel terhadap Iran pada 28 Februari.
Serangan itu memicu pembalasan dari Iran. (antara/jpnn)
Iran menegaskan bahwa soal uranium yang diperkaya tidak masuk bagian dalam negosiasi dengan AS.
Redaktur & Reporter : M. Kusdharmadi
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- AS Melancarkan Serangan ke Iran Selatan, Lokasi Peluncuran Rudal & Kapal Jadi Sasaran
- Percayalah, Hanya Iran yang Bisa Menggagalkan Perundingan
- Kemajuan Luar Biasa Perundingan AS – Iran, Bukan Hanya soal Selat Hormuz
- Kabar Terbaru Perundingan AS – Iran, Ada Kemajuan soal Selat Hormuz
- Soal Seruan IRGC Iran, Tegar Bimantoro: Alarm Keras Bagi Aktivasi Sel Tidur Terorisme di Indonesia
- Kurs Rupiah Tetap Remuk, USD Sore Ini Sentuh Rp 17.667