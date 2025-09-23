menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » All Sport » Iran Tembus 8 Besar Kejuaraan Dunia Voli Putra 2025, Cek Bagan

Iran Tembus 8 Besar Kejuaraan Dunia Voli Putra 2025, Cek Bagan

Iran Tembus 8 Besar Kejuaraan Dunia Voli Putra 2025, Cek Bagan
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Tiga pemain Iran mengeblok serangan Serbia di 16 Besar Kejuaraan Dunia Voli Putra 2025. Foto: volleyballworld

jpnn.com - PASAY CITY – Iran menjadi tim terakhir yang menembus perempat final Kejuaraan Dunia Voli Putra 2025 yang digelar di Filipina.

Pada laga 16 Besar di Pasay City, Selasa (23/9) malam WIB, Iran secara dramatis menang dari Serbia.

Iran tertinggal dua kali, tetapi akhirnya menang 3-2 (23-25, 25-19, 24-26, 25-22, 15-9).

Baca Juga:

“Serbia melakukan pekerjaan yang sangat luar biasa. Kami juga. Ini pertandingan yang sulit,” kata outside hitter sekaligus kapten Iran Morteza Sharifi kepada awak VBTV, on court seusai pertandingan.

Bersama opposite Ali Hajipour, Morteza mencetak angka tertinggi untuk Iran, yakni 23 poin.

Top scorer pada lag aini atas nama opposite Serbia Drazen Luburic, 27 poin.

Baca Juga:

“Ini kerja keras tim. Kami harus saling berterima kasih, antarpemain, karena perjuangan bersama ini membuahkan hasil,” tutur Morteza.

Iran mengulang catatan lulus ke perempat final setelah terakhir kali terjadi pada Kejuaraan Dunia 2014 di Polandia.

Iran menjadi negara terakhir yang masuk perempat final Kejuaraan Dunia Voli Putra 2025.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI