Iran Tembus 8 Besar Kejuaraan Dunia Voli Putra 2025, Cek Bagan

jpnn.com - PASAY CITY – Iran menjadi tim terakhir yang menembus perempat final Kejuaraan Dunia Voli Putra 2025 yang digelar di Filipina.

Pada laga 16 Besar di Pasay City, Selasa (23/9) malam WIB, Iran secara dramatis menang dari Serbia.

Iran tertinggal dua kali, tetapi akhirnya menang 3-2 (23-25, 25-19, 24-26, 25-22, 15-9).

“Serbia melakukan pekerjaan yang sangat luar biasa. Kami juga. Ini pertandingan yang sulit,” kata outside hitter sekaligus kapten Iran Morteza Sharifi kepada awak VBTV, on court seusai pertandingan.

Bersama opposite Ali Hajipour, Morteza mencetak angka tertinggi untuk Iran, yakni 23 poin.

Top scorer pada lag aini atas nama opposite Serbia Drazen Luburic, 27 poin.

“Ini kerja keras tim. Kami harus saling berterima kasih, antarpemain, karena perjuangan bersama ini membuahkan hasil,” tutur Morteza.

Iran mengulang catatan lulus ke perempat final setelah terakhir kali terjadi pada Kejuaraan Dunia 2014 di Polandia.