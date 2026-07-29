Iran Terus Berulah, Amerika Siagakan 21 Kapal Perang di Timur Tengah
jpnn.com, WASHINGTON DC - Amerika Serikat mengerahkan lebih dari 20 kapal ke Timur Tengah untuk mendukung operasi militer yang sedang berlangsung di kawasan tersebut, kata Komando Pusat AS (CENTCOM) pada Selasa (28/7).
"Ada lebih dari 20 kapal yang beroperasi di seluruh wilayah Timur Tengah untuk mendukung operasi militer, termasuk penegakan ketat blokade tembok baja AS terhadap Iran," kata CENTCOM di platform X.
Selain itu, satu kapal komersial tambahan telah diperintahkan untuk mengubah arah pelayarannya sesuai dengan blokade angkatan laut tersebut, sehingga jumlahnya menjadi 18, lanjut CENTCOM.
AS dan Iran sebenarnya telah menandatangani nota kesepahaman pada 18 Juni untuk mengupayakan berakhirnya konflik sejak 28 Februari.
Namun, militer AS kembali melancarkan beberapa serangan terhadap Iran sejak 8 Juli. CENTCOM mengklaim bahwa hal ini merupakan respons terhadap tindakan Iran terhadap kapal-kapal komersial yang melintasi Selat Hormuz.
Iran kemudian melakukan balasan dengan menyerang pangkalan-pangkalan AS yang berada di Timur Tengah dan menuding AS melanggar perjanjian gencatan senjata. Trump kemudian menyatakan bahwa kesepakatan gencatan senjata yang telah disepakati oleh Iran tidak lagi berlaku. (ant/dil/jpnn)
Amerika Serikat dan Iran sebenarnya telah menandatangani nota kesepahaman pada 18 Juni untuk mengupayakan berakhirnya konflik sejak 28 Februari
Redaktur & Reporter : M. Adil Syarif
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