Iran Tetap Ekspor Minyak Meski AS Melakukan Blokade Laut

jpnn.com - TEHERAN — Blokade laut yang dilakukan Amerika Serikat tak bisa menghentikan Iran melakukan penjualan minyak. Iran memastikan bahwa penjualan minyak mereka terus berlanjut.

Menteri Perminyakan Iran Mohsen Paknejad mengatakan bahwa negaranya tetap terus menjual minyak, meskipun ada blokade laut yang dilakukan Amerika Serikat.

"Saat ini, penjualan minyak terus berlanjut dan menjangkau pelanggan jauh di luar perairan teritorial kami," kata Paknejad kepada media daring Jamaran pada Kamis (27/8).

Paknejad mengakui bahwa volume penjualan menurun setelah blokade laut kembali diberlakukan. Hanya saja, dia tak mengungkapkan perincian lebih lanjut dengan alasan "musuh" dapat menyalahgunakan informasi tersebut.

Sebelumnya, Gubernur Bank Sentral Iran Abdolnaser Hemmati mengatakan ekspor minyak Iran nyaris terhenti akibat kondisi yang sedang terjadi di kawasan tersebut.

Pada 28 Februari lalu, AS dan Israel mulai menyerang sejumlah target di Iran, yang kemudian dibalas Iran dengan serangan mereka sendiri.

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Pada pertengahan Juni, Iran dan AS sebenarnya telah menandatangani nota kesepahaman untuk menghentikan permusuhan. Namun, tak lama kemudian, kedua negara itu kembali saling melancarkan serangan.

Pada 12 Juli, Iran mengumumkan penutupan Selat Hormuz sampai AS tidak lagi campur tangan di kawasan tersebut. Pengumuman penutupan selat itu dilakukan setelah adanya gelombang serangan balasan baru antara pihak-pihak yang terlibat dalam konflik.