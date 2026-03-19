Iran Tetap Ingin Tampil di Piala Dunia 2026, tapi Enggan Menginjakkan Kaki di AS
jpnn.com - Timnas Iran dilaporkan tidak akan mundur dari ajang Piala Dunia 2026.
Namun, mereka menolak tampil di Amerika Serikat karena situasi geopolitik yang memanas antara kedua negara tersebut.
Iran sendiri telah mengamankan tiket ke putaran final lebih awal.
Akan tetapi, kondisi politik yang tidak kondusif sempat memunculkan spekulasi soal keikutsertaan mereka di ajang empat tahunan itu.
Piala Dunia 2026 akan berlangsung di tiga negara, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada.
Pada rencana awal, Iran akan memainkan seluruh laga fase grup di wilayah Amerika Serikat.
Kini, federasi sepak bola Iran kini tengah mengupayakan perubahan lokasi pertandingan.
Mereka dikabarkan sedang berdiskusi dengan FIFA agar pertandingan Iran dapat dipindahkan ke Meksiko.
Iran memastikan tetap tampil di Piala Dunia 2026, tetapi menolak bertanding di Amerika Serikat.
