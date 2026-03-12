menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Sepak Bola » Iran Tolak Main di Piala Dunia 2026, Apa Skenario FIFA Berikutnya?

Iran Tolak Main di Piala Dunia 2026, Apa Skenario FIFA Berikutnya?

Iran Tolak Main di Piala Dunia 2026, Apa Skenario FIFA Berikutnya?
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Skuad Iran saat mengikuti Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Foto: AFC

jpnn.com - Iran dikabarkan enggan berpartisipasi di Piala Dunia 2026.

Situasi geopolitik yang memanas membuat Team Melli menarik diri dari ajang empat tahunan itu.

Isu ini mencuat setelah Menteri Olahraga Iran Ahmad Donyamali mengungkapkan sikap pemerintahnya terkait konflik yang melibatkan Iran dengan Amerika Serikat dan Israel.

Baca Juga:

Serangan militer beberapa waktu lalu, yang menewaskan pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei, memicu kemarahan besar di dalam negeri.

Donyamali menegaskan bahwa kondisi tersebut membuat Iran tidak mungkin ambil bagian dalam Piala Dunia.

"Bagaimana mungkin kami tampil di Piala Dunia, sementara rezim korup ini (AS) telah menghilangkan nyawa pemimpin kami," ucap Donyamali.

Baca Juga:

Pernyataan itu muncul hanya beberapa bulan sebelum turnamen dimulai.

Dengan waktu yang makin mepet, keputusan Iran berpotensi memunculkan persoalan baru bagi FIFA sebagai penyelenggara.

Iran disebut tak akan tampil di Piala Dunia 2026 karena konflik dengan AS. FIFA kini dihadapkan pada pilihan sulit

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI