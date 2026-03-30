menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Internasional » Iran Tuding Israel Jadi Penyebab Prajurit TNI Gugur di Lebanon

Iran Tuding Israel Jadi Penyebab Prajurit TNI Gugur di Lebanon

Iran Tuding Israel Jadi Penyebab Prajurit TNI Gugur di Lebanon
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Arsip - Prajurit TNI dari Satgas Batalyon Mekanis (Yonmek) TNI Kontingen Garuda Indobatt XXIII-R/UNIFIL membersihkan puing-puing dari badan jalan untuk membuka jalur distribusi logistik di Lebanon Selatan, Senin (4/11/2024). (ANTARA/HO-Penerangan Satgas Yonmek TNI Konga XXIII-R/UNIFIL.)

jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah Republik Islam Iran menyampaikan belasungkawa atas gugurnya prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang tergabung dalam United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL).

Melalui Kedutaan Besar Iran di Jakarta, Negeri Para Mullah itu menganggap tewasnya anggota Kontingen Garuda (Konga) yang sedang dalam misi penjaga perdamaian tersebut tidak terlepas dari ulah keji Israel dengan dukungan penuh Amerika Serikat (AS)

“Kedutaan Besar Republik Islam Iran menyampaikan belasungkawa yang sedalam-dalamnya kepada Pemerintah dan rakyat Indonesia atas wafatnya secara tragis seorang penjaga perdamaian Indonesia yang bertugas di bawah UNIFIL,” demikian bunyi pernyataan yang diunggah ke Instagram itu.?

Baca Juga:

“Kami dengan tegas mengutuk tindakan keji ini, yang merupakan akibat langsung dari agresi berkelanjutan Israel, yang dilakukan dengan keterlibatan dan dukungan penuh dari Amerika Serikat,” imbuh pernyataan tersebut.

Iran menganggap aksi militer Israel yang menewaskan anggota TNI merupakan tindakan sengaja yang tidak bisa dibiarkan begitu saja.

“Menargetkan penjaga perdamaian merupakan pelanggaran serius terhadap hukum internasional dan tidak boleh dibiarkan tanpa hukuman,” ujar Kedubes Iran di Jakarta.

Baca Juga:

Anggota TNI Serka Farizal Rhomadhon yang bertugas di bawah UNIFIL gugur karena sebuah proyetil meledak di dekatnya di sebuah desa bernama Adchit al-Qusayr, bagian selatan Lebanon, Minggu (29/3/2026).

Ledakan itu juga menyebabkan personel lain di bawah UNIFIL mengalami luka serius.

Pemerintah Republik Islam Iran menuding Israel jadi penyebab prajurit TNI tewas di Lebanon.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI