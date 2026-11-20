jpnn.com, KOTA TANGERANG - Memilih ban motor sebenarnya mirip dengan memilih sepatu. Beda medan dan tujuan perjalanan, beda pula kebutuhannya.

Memahami keragaman karakter pengendara roda dua di tanah air, IRC Tire kembali menyapa pencinta otomotif lewat pameran Indonesia Motorcycle Show (IMOS) 2026.

Bertempat di Hall 10, ICE BSD City, Tangerang, mulai 20 hingga 29 November 2026, merek ban di bawah naungan PT. Gajah Tunggal Tbk ini memamerkan jajaran produknya secara menyeluruh.

Di stan pameran mereka, pengunjung bisa melihat langsung ragam ban yang dirancang khusus untuk berbagai segmen.

Mulai dari skutik harian, motor bebek, motor sport, hingga ban spesialis kompetisi balap dan motocross.

Kelengkapan ini bukan sekadar pajangan, melainkan upaya untuk memudahkan pengendara menemukan ban yang paling pas.

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Didukung teknologi IRC Jepang yang dipadukan dengan pengalaman manufaktur lokal, kualitas ban pun sudah teruji lewat kepercayaan seluruh pabrikan motor Jepang di Indonesia.

“Melalui IMOS 2026, kami ingin menunjukkan bahwa IRC Tire memiliki pilihan ban yang relevan untuk beragam kebutuhan pengendara Indonesia," kata Head of Marketing Department PT Gajah Tunggal Tbk Marcella Dewi, di Tangerang, Jumat (20/11).