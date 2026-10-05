IRESS: Pasokan ke Smelter Swasta Jangan Lagi Dihitung Masuk DMO

jpnn.com, JAKARTA - Indonesia Resources Studies (IRESS) mendorong pemerintah segera menjadikan kewajiban pasok dalam negeri (domestic market obligation/DMO) batu bara, sebagai kuota khusus kelistrikan mulai 2027.

Marwan Batubara Direktur Eksekutif IRESS menuturkan kebijakan tersebut dibutuhkan agar pasokan ke smelter swasta perlu dikeluarkan secara permanen dari perhitungan DMO, sehingga tidak lagi menggerus jatah pembangkit listrik yang menjadi kebutuhan vital publik.

Dia menuturkan usulan ini berangkat dari komposisi DMO selama ini. Pada 2025, alokasi DMO untuk smelter mencapai sekitar 70 juta ton dari target DMO 239 juta ton, atau hampir 30 persen.

Padahal pasokan ke smelter tidak tunduk pada harga patokan DMO seperti pasokan ke PLTU.

“DMO dibuat untuk menjamin kebutuhan yang menyangkut hajat hidup orang banyak, dan yang paling mendasar adalah listrik. Smelter swasta adalah entitas bisnis yang membeli batu bara di harga pasar. Kalau pasokannya ikut dihitung, kepatuhan DMO terlihat tinggi di atas kertas, padahal PLTU belum tentu kebagian,” ujar Marwan.

Dia menuturkan pemerintah sebenarnya sudah bergerak ke arah itu. Pada Maret 2026, Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM telah menyatakan smelter tidak lagi menjadi penerima DMO tahun ini.

Untuk itu, IRESS menilai kebijakan tersebut perlu dikunci dalam sebuah surat keputusan Menteri ESDM tentang DMO tahun 2027 agar tidak berubah fluktuatif dari tahun ke tahun.

Adapun dasar hukumnya pada Pasal 157 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2025 mewajibkan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) mengutamakan kebutuhan BUMN pada sektor yang menguasai hajat hidup orang banyak, termasuk ketenagalistrikan.