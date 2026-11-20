Irfan Jaya Bicara Kekuatan Persib Bandung, Bali United Siapkan Strategi Khusus
jpnn.com - Bali United menyadari tantangan berat yang menanti saat bertandang ke markas Persib Bandung pada pekan ke-10 BRI Super League 2026/27.
Serdadu Tridatu menyadari bahwa Maung Bandung merupakan salah satu lawan tangguh yang harus dihadapi.
Big match Persib vs Bali United dijadwalkan berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Minggu (22/11/2026) malam.
Winger Bali United Irfan Jaya memastikan timnya telah menjalani persiapan sesuai instruksi pelatih.
"Persiapan tim berjalan lancar. Kami terus menjalani program latihan yang telah disusun oleh pelatih," ucapnya.
Irfan Jaya Waspadai Kualitas Persib
Irfan menyadari pertandingan di Bandung tidak akan berjalan mudah. Persib memiliki materi pemain berkualitas sehingga Bali United harus menjaga konsentrasi sepanjang laga.
"Persib dihuni banyak pemain berkualitas. Kami harus menjaga fokus serta bekerja keras untuk menghadapi mereka pada Minggu nanti," imbuhnya.
Saat ini, Bali United berada di posisi ketiga klasemen sementara dengan raihan 19 poin. Sementara itu, Persib menempati urutan kelima dengan koleksi 16 angka.
Bali United menyadari tantangan berat yang menanti saat bertandang ke markas Persib Bandung pada pekan ke-10 BRI Super League 2026/27.
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