IRGC: 2 Kapal Tanker Terbakar di Selat Hormuz

jpnn.com - MOSKOW - Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) pada Kamis (5/11) menyatakan bahwa dua kapal tanker bermuatan minyak terbakar saat mencoba melintasi Selat Hormuz. Selain itu, ada pula satu kapal tunda yang turut terbakar.

Salah satu kapal tanker dilaporkan menghantam ranjau. Sementara itu, penyebab kebakaran kapal tanker kedua tidak dijelaskan secara terperinci. Menurut IRGC, kapal penarik terbakar setelah mendekati kapal tanker kedua untuk membantu memadamkan api.

Angkatan Laut IRGC juga berhasil menguasai dua pesawat nirawak tipe LUCAS dengan cara meretas dan mendaratkannya menggunakan perangkat peperangan elektronik.

Pada 28 Februari 2026, AS dan Israel mulai menyerang sejumlah target di Iran, termasuk di Teheran, yang memicu aksi balasan dari pihak Iran.

Pada pertengahan Juni, Iran dan AS menandatangani nota kesepahaman yang bertujuan untuk mengakhiri permusuhan. Namun, tak lama kemudian, kedua belah pihak kembali saling melancarkan serangan.

Iran mengatakan pihaknya telah mengajukan rencana berisi tujuh syarat untuk membuka kembali Selat Hormuz kepada AS, dengan imbalan pencabutan blokade Angkatan Laut dan pembatasan ekspor minyak.

Presiden AS Donald Trump menolak rencana tersebut. Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Iran mengatakan telah menyampaikan sikap mereka kepada AS melalui Qatar. (antara/jpnn)