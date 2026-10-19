IRGC Klaim 1 Kapal Tanker Terbakar Setelah Menghantam Ranjau Laut di Selat Hormuz

jpnn.com - ISTANBUL - Sebuah kapal tanker minyak terbakar karena menghantam ranjau laut di bagian selatan Selat Hormuz.

Hal itu disampaikan Angkatan Laut Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC), Minggu malam (18/10), waktu setempat.

Kantor berita semi-resmi Iran, Fars, mengutip pernyataan Angkatan Laut IRGC, melaporkan bahwa ledakan tersebut menghantam ruang mesin kapal yang berupaya meninggalkan jalur perairan strategis tersebut.

Menurut pernyataan itu, kapal tanker tersebut telah mematikan seluruh sistem pemosisian dan navigasinya sejak awal pelayaran.

Kapal juga berupaya menggunakan jalur selatan yang dianggap Iran sebagai rute tidak resmi.

Angkatan Laut IRGC menuding kapal itu melanggar peraturan maritim yang mengatur pelayaran melalui Selat Hormuz.

Pasukan IRGC memperingatkan kapal-kapal yang beroperasi di Selat Hormuz dan kawasan Teluk dengan sistem navigasi dan menonaktifkan identifikasi akan menghadapi tindakan tegas.

Pernyataan itu tidak menyebutkan identitas kapal tanker maupun memberikan informasi mengenai kemungkinan korban jiwa maupun tingkat kerusakan yang terjadi. Pengumuman tersebut menyusul serangkaian insiden serupa di jalur perairan strategis itu.