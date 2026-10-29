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IRGC Klaim Hancurkan Drone MQ-1 di Timur Selat Hormuz

IRGC Klaim Hancurkan Drone MQ-1 di Timur Selat Hormuz
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Ilustrasi Selat Hormuz, Iran. ANTARA/Anadolu/py.

jpnn.com - ISTANBUL - Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) mengeklaim telah mencegat dan menghancurkan sebuah drone MQ-1 di wilayah udara sebelah timur Selat Hormuz.

Hal itu sebagaimana dilaporkan kantor berita semi-resmi ISNA pada Kamis, mengutip keterangan pasukan tersebut.

MQ-1 merupakan pesawat nirawak buatan Amerika Serikat (AS), meskipun IRGC tidak menyebutkan pihak mana yang mengoperasikan drone tersebut dalam pernyataannya.

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IRGC menyebut drone itu merupakan MQ-1 ke-14 yang dicegat dan dihancurkan oleh sistem pertahanan udaranya.

Menurut ISNA, insiden tersebut terjadi di wilayah udara sebelah timur Selat Hormuz, tepat di seberang kawasan pesisir Sirik.

Insiden itu terjadi di tengah meningkatnya indikasi kemungkinan adanya babak baru tindakan ofensif baru oleh AS dan Israel terhadap Iran.

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The Wall Street Journal melaporkan pada Selasa bahwa Amerika Serikat telah meminta sejumlah negara Arab di kawasan Teluk untuk bersiap menghadapi “kampanye militer singkat dan intensif” terhadap Iran setelah pemilihan paruh waktu AS pada 3 November.

Menurut laporan tersebut, Presiden AS Donald Trump belum mengambil keputusan akhir, tetapi cenderung memilih serangan besar setelah pemilihan umum berlangsung.

IRGC klaim hancurkan drone MQ-1 di timur Selat Hormuz. MQ-1 merupakan drone buatan AS, meskipun IRGC tak menyebutkan pihak mana yang mengoperasikan drone itu.

Sumber ANTARA
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