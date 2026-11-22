jpnn.com - TEHERAN - Pasukan pertahanan udara Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) menyatakan berhasil menembak jatuh drone MQ-1 milik Angkatan Darat Amerika Serikat di atas Pulau Sirri, Iran selatan, di Teluk Persia, Sabtu (21/11).

IRGC menyatakan drone itu merupakan MQ-1 ke-19 yang dicegat dan dihancurkan oleh sistem pertahanan udaranya. Mereka juga menyebut menggunakan sistem pertahanan udara canggih terbaru milik mereka dalam melumpuhkan drone itu.

"Para pejuang pertahanan udara pemberani dari Angkatan Dirgantara IRGC ... dengan tembakan akurat dan efektif menggunakan sistem pertahanan udara canggih terbaru milik IRGC berhasil mencegat dan menembak jatuh drone MQ-1 ke-19 di langit Pulau Sirri," demikian pernyataan IRGC di Telegram.

Diketahui, pada 28 Februari 2026, Amerika Serikat dan Israel mulai melancarkan serangan terhadap sejumlah sasaran di Iran, sehingga memicu aksi balasan.

Meskipun konflik mereda, situasinya belum terselesaikan dan masih terdapat risiko kembali pecahnya permusuhan. (antara/jpnn)