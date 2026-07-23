IRGC Sebut 1 Kapal Tanker Meledak Saat Mencoba Melintasi Selat Hormuz
jpnn.com - MOSKOW - Korps Garda Revolusi Iran (IRGC) pada Kamis (23/7) menyatakan bahwa satu dari tiga kapal tanker meledak saat mencoba melintasi wilayah Selat Hormuz yang telah dipasangi ranjau.
Setelah salah satu kapal tanker itu meledak, dua lainnya berbalik arah dan mundur.
"Tiga tanker minyak dukungan Amerika Serikat mencoba melintasi rute yang telah dipasangi ranjau di sebelah selatan Selat Hormuz. Setelah salah satu kapal tanker itu meledak dan terbakar, dua kapal lainnya segera berbalik arah dan mundur," kata IRGC seperti dikutip Press TV.
IRGC menyatakan tidak ada tanker minyak yang diizinkan masuk maupun keluar.
"Setiap kapal, yang terjebak dalam tipu daya Amerika dan mencoba melintas tanpa koordinasi dengan Republik Islam Iran, akan menemui nasib yang sama," ungkap IRGC.
Sebelumnya, Rabu (22/7), Juru Bicara IRGC Hossein Mohebbi mengatakan jalur selatan Selat Hormuz telah dipasangi ranjau.
"Jalur selatan Selat Hormuz yang telah dipasangi ranjau akan menghancurkan investasi Anda. Jangan terjebak oleh tipu daya Amerika Serikat," kata Mohebbi.
Presiden AS Donald Trump pun pada Rabu itu juga mengancam akan menghancurkan satu jembatan atau pembangkit listrik di Iran, termasuk di Teheran, setiap kali Iran melancarkan serangan terhadap kapal yang melintasi Selat Hormuz. (antara/jpnn)
Yuk, Simak Juga Video ini!
IRGC menyebut satu kapal tanker meledak saat mencoba melintas Selat Hormuz yang telah dipasangi ranjau. Dua kapal lainnya langsung berbalik arah.
Redaktur & Reporter : M. Kusdharmadi
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Konflik dengan Iran Kian Panas, AS Tingkatkan Kekuatan Militer di Timur Tengah
- Abaikan Keselamatan Pelayaran Global, Iran Kembali Tebar Ranjau di Selat Hormuz
- Iran Siapkan Skenario Hadapi Invasi Darat AS
- Balas Serangan AS, IRGC Serang 2 Pangkalan di Yordania
- Jateng Jajaki Kerja Sama dengan Iran, Gubernur Luthfi Bidik Transfer Teknologi dan Investasi
- Iran Sesumbar Siap Menyambut Tentara Amerika di Pulau Kharg, Tunggu Tanggal Mainnya!