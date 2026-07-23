IRGC Sebut 1 Kapal Tanker Meledak Saat Mencoba Melintasi Selat Hormuz

jpnn.com - MOSKOW - Korps Garda Revolusi Iran (IRGC) pada Kamis (23/7) menyatakan bahwa satu dari tiga kapal tanker meledak saat mencoba melintasi wilayah Selat Hormuz yang telah dipasangi ranjau.

Setelah salah satu kapal tanker itu meledak, dua lainnya berbalik arah dan mundur.

"Tiga tanker minyak dukungan Amerika Serikat mencoba melintasi rute yang telah dipasangi ranjau di sebelah selatan Selat Hormuz. Setelah salah satu kapal tanker itu meledak dan terbakar, dua kapal lainnya segera berbalik arah dan mundur," kata IRGC seperti dikutip Press TV.

IRGC menyatakan tidak ada tanker minyak yang diizinkan masuk maupun keluar.

"Setiap kapal, yang terjebak dalam tipu daya Amerika dan mencoba melintas tanpa koordinasi dengan Republik Islam Iran, akan menemui nasib yang sama," ungkap IRGC.

Sebelumnya, Rabu (22/7), Juru Bicara IRGC Hossein Mohebbi mengatakan jalur selatan Selat Hormuz telah dipasangi ranjau.

"Jalur selatan Selat Hormuz yang telah dipasangi ranjau akan menghancurkan investasi Anda. Jangan terjebak oleh tipu daya Amerika Serikat," kata Mohebbi.

Presiden AS Donald Trump pun pada Rabu itu juga mengancam akan menghancurkan satu jembatan atau pembangkit listrik di Iran, termasuk di Teheran, setiap kali Iran melancarkan serangan terhadap kapal yang melintasi Selat Hormuz. (antara/jpnn)



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