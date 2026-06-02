IRGC Siap Perang Lagi Jika AS-Israel Kembali Menyerang Iran

jpnn.com - TEHERAN - Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) menyatakan siap berperang lagi jika Amerika Serikat dan Israel kembali menyerang.

IRCG dalam pernyataannya pada Jumat (19/6), menegaskan siap terjun ke medan tempur jika AS, Israel, atau sekutu mereka kembali melakukan agresi terhadap Iran.

IRGC juga menyatakan sudah siap untuk menimpakan kekalahan bersejarah yang jauh lebih telak dibandingkan sebelumnya.

"Jika musuh yang licik kembali berupaya memaksakan tuntutan berlebihan dan melanggar hak-hak rakyat Iran, para pejuang Korps Garda Revolusi Islam—baik di darat, laut, maupun udara, serta di seluruh ranah peperangan hibrida—dengan berbekal pengalaman dari berbagai pertempuran dan siap bertindak atas instruksi sekecil apa pun dari komandan yang berani dan bijaksana," demikian kutipan pernyataan tersebut oleh kantor berita IRNA.

Sebagaimana diwartakan, pada malam menjelang 18 Juni, Iran dan Amerika Serikat menandatangani dokumen secara jarak jauh yang mengatur pengakhiran konflik militer yang telah berlangsung sejak 28 Februari.

Memorandum tersebut juga memberikan waktu 60 hari bagi kedua negara untuk merundingkan kesepakatan akhir mengenai isu nuklir Iran dan sanksi Amerika Serikat.

Selain itu, dokumen ini menetapkan jadwal bagi Amerika Serikat untuk mencabut blokade lautnya, serta bagi Iran untuk memulihkan pelayaran melalui kawasan perairan Selat Hormuz. (antara/jpnn)