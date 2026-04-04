IRIB Mengeklaim UEA Ikut Berperang Melawan Iran, Ungkap 2 Dokumen

jpnn.com - ISTANBUL – IRIB, pada Sabtu, mengeklaim bahwa Uni Emirat Arab (UEA) telah ikut serta dalam perang melawan Iran.

IRIB, yang merupakan stasiun televisi milik negara Iran, menyatakan dalam sebuah unggahan di perusahaan media sosial milik Amerika, X, bahwa ada dua dokumen yang membuktikan keterlibatan UEA dalam perang melawan Iran.

Dokumen pertama keterlibatan UEA, yakni berupa penghancuran drone Wing Loong-2 buatan China pada Rabu (1/4), yang diklaim hanya dimiliki oleh Arab Saudi dan UEA.

Kedua, keberadaan jet tempur Mirage 2000 milik UEA untuk intersepsi di atas Pulau Jask, Iran, pada Minggu (22/3).

Meski demikian, klaim tersebut tidak dapat dikonfirmasi secara independen oleh Anadolu.

Selain itu, tidak ada respons langsung dari UEA terkait laporan tersebut.

Ketegangan regional telah meningkat di kawasan sejak Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan gabungan terhadap Iran pada 28 Februari lalu hingga menewaskan lebih dari 1.340 orang, termasuk Pemimpin Tertinggi saat itu, Ali Khamenei.

Iran kemudian membalas dengan serangan pesawat tak berawak dan rudal dengan menargetkan Israel, Yordania, Irak, dan negara-negara Teluk yang menampung aset militer milik Amerika. (antara/jpnn)