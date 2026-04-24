Irina Voronkova Garang, Jakarta Pertamina Enduro Selangkah Lagi Pertahankan Gelar Proliga

jpnn.com - Tim voli putri Jakarta Pertamina Enduro selangkah lagi meraih gelar juara Proliga 2026 setelah mengamankan kemenangan pada gim pertama melawan Gresik Phonska Plus Pupuk Indonesia.

Berlaga di GOR Amongrogo, Yogyakarta, Jumat (24/4/2026), tim asuhan Bulent Karslioglu itu menang dengan skor 3-1 (19-25, 25-19, 25-19, 25-21).

Pada laga ini, Irina Voronkova tampil menjadi bintang dengan torehan 36 poin.

Pemain asal Rusia itu momok menakutkan bagi pertahanan Gresik Phonska berkat serangan-serangan yang konsisten dan sulit diantisipasi.

Kontribusi juga datang dari Wilma Salas yang menyumbang 20 poin untuk memperkuat dominasi tim, sementara Megawati Hangestri Pertiwi menutup laga dengan 11 angka.

Kemenangan ini sekaligus memperpanjang catatan positif Jakarta Pertamina Enduro atas Gresik Phonska Plus Pupuk Indonesia.

Pada pertemuan sebelumnya di final four seri Semarang, tim pemilik tiga gelar juara itu juga menang dengan skor 3-1 (25-18, 16-25, 25-15, 25-17).

Dengan hasil tersebut, Jakarta Pertamina Enduro kini hanya membutuhkan satu kemenangan lagi dalam sistem best of three untuk mempertahankan gelar juara Proliga.