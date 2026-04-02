menu
JPNN.comJPNN.com
Irina Voronkova Langsung Terbang ke Surabaya Setelah Juara Bersama Shanghai Bright Ubest

Irina Voronkova Langsung Terbang ke Surabaya Setelah Juara Bersama Shanghai Bright Ubest

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Pevoli Irina Voronkova saat berlaga bersama Shanghai Bright Ubest di kompetisi voli China. Foto: Instagram/@Shaodan

jpnn.com, JAKARTA - Tim voli Jakarta Pertamina Enduro akan langsung memainkan pemain baru mereka asal Rusia Irina Voronkova.

Pemain kelahiran 20 Oktober 1995 itu akan langsung dipasang setelah baru menyelesaikan musim di Liga China bersama Shanghai Bright Ubest.

Manajer Jakarta Pertamina Widi Triyoso menyebut pevoli bertinggi badan 190 cm itu akan langsung bertolak ke Surabaya dari Negeri Tirai Bambu.

Baca Juga:

“Kami akan memainkan langsung Irina Voronkova. Rencananya malam ini akan langsung terbang ke Indonesia setelah bermain di Liga China,” ujar Widi saat dihubungi JPNN.com, Rabu (1/4).

Duet Voronkova bersama Wilma Salas (Kuba) sangat dinantikan penggemar untuk bisa membawa Jakarta Pertamina Enduro mempertahankan gelar juara.?

Widi berharap Voronkova bisa langsung nyetel dengan Megawati Hangestri Pertiwi dan kolega setelah sebelumnya sudah mengenal kultur di liga voli Tanah Air.

Baca Juga:

Tercatat wanita yang lahir di Istanbul, Turki itu pernah membela Popsivo Polwan pada Proliga edisi 2024.

Voronkova mampu mengantarkan tim milik Kepolisian RI tersebut finis di peringkat ketiga setelah mengelahkan Jakarta Pertamina Enduro.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

