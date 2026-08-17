Irish Bella Hamil, Anak-Anak Sambut Bahagia

jpnn.com, JAKARTA - Kehamilan Irish Bella tampaknya disambut bahagia oleh anak-anaknya. Hal tersebut diungkapkan suami Irish Bella, Haldy Sabri.

Dia mengatakan anak-anak mereka menyambut kehamilan sang aktris dengan bahagia.

Alih-alih merasa cemburu dengan kehadiran calon anggota keluarga baru, anak-anak Irish Bella justru antusias dan tidak sabar menantikan kelahiran adik mereka.

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"Pada senang semua, enggak ada yang cemburu. Malah nanya kapan lahir, kapan ini. Enggak ada yang cemburu, pada senang punya adik," ujar Haldy Sabri di kawasan Senen, Jakarta Pusat, Jumat (14/8).

Irish Bella mengatakan penerimaan tersebut tidak terlepas dari komunikasi yang dibangun bersama anak-anak. Ia dan Haldy telah menceritakan rencana untuk kembali memiliki anak sejak sekitar satu tahun lalu.

"Iya, soalnya mungkin kami juga sudah sering cerita ke anak-anak dari setahun yang lalu bahwa kami sedang berusaha punya bayi lagi. Jadi, anak-anak juga pasti sudah menerima," kata Irish Bella.

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Menurut Irish Bella, anak-anaknya bahkan kerap menanyakan kabar mengenai calon adik setelah dirinya dan Haldy Sabri pulang dari Malaysia. Diketahui, pasangan tersebut menjalani program bayi tabung di Malaysia.

"Terus, setiap kali pulang dari Malaysia, adik-adik pasti nanya, 'Sudah ada bayinya belum?' Jadi, lebih ke suportif, enggak ada yang cemburu," ucap Irish Bella.