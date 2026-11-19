Irish Bella Ungkap Jenis Kelamin Calon Buah Hati dengan Haldy Sabri
jpnn.com, JAKARTA - Aktris Irish Bella membawa kabar terbaru mengenai calon bayi yang tengah dikandungnya.
Melalui akunnya di Instagram, dia akhirnya membocorkan jenis kelamin calon buah hatinya dengan Haldy Sabri.
Melalui video singkat yang diunggahnya, Irish Bella mengungkapkan bahwa anak yang dikandungnya berjenis kelamin laki-laki.
"Masyaallah Tabarakallah. Terima kasih, ya Allah. Satu lagi anugerah indah dari Allah SWT untuk melengkapi kebahagiaan keluarga kami. Alhamdulillah for another little blessing. It's a Baby Boy," ungkap Irish Bella, Kamis (19/11).
Perempuan berusia 30 tahun itu lantas meminta doa terbaik untuk kehamilannya saat ini.
Irish Bella berharap agar calon buah hatinya bisa tumbuh dengan sehat dan baik.
"Mohon doa baiknya, ya, semoga si kecil senantiasa diberikan kesehatan, tumbuh dengan baik, dan selalu dalam lindungan Allah SWT," tambah Irish Bella.
Adapun Irish Bella dan Haldy Sabri memiliki anak setelah menjalani program bayi tabung di Malaysia.
Aktris Irish Bella membawa kabar terbaru mengenai calon bayi yang tengah dikandungnya saat ini.
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