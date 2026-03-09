IRJ 2026, Rayakan Ramadan Lewat Seni Ilustrasi dan Desain

jpnn.com, JAKARTA - Perhelatan Illustrated Ramadhan Jakarta (IRJ) 2026 akan berlangsung mulai 6-15 Maret 2026 di SPAC8, ASHTA District 8, SCBD, Jakarta.

Festival bagian dari ekosistem Jakarta International Creative Arts Festival (JICAF) tersebut hadir untuk mempromosikan seni dan kreativitas, yang berfokus pada dunia ilustrasi dan desain.

IRJ 2026 menawarkan pengalaman yang lebih terkurasi dan kontemplatif, melalui pendekatan visual modern yang relevan dengan kehidupan masyarakat urban di ibu kota.

Inisiator Illustrated Ramadhan Jakarta, Yoga Prathama menyatakan pembukaan IRJ sebagai momentum penting untuk memperluas cara publik memaknai Ramadan melalui medium visual.

Menurutnya, Ilustrasi dapat menjadi sarana komunikasi yang kuat dalam menyampaikan pesan-pesan positif.

"Melalui IRJ, kami ingin menunjukkan bahwa ilustrasi bisa menjadi jembatan antara tradisi dan ekspresi masa kini," kata Yoga Prathama di Sudirman, Jakarta Selatan, baru-baru ini.

Yoga menyatakan, perayaan spiritual tidak harus selalu ditampilkan dalam bentuk visual yang seragam bagi semua orang.

Dia juga menekankan pentingnya keberagaman perspektif dalam menangkap nilai-nilai bulan suci.