Irjen Agus Cek Kesiapan Personel Jelang Operasi Ketupat 2026 di Induk PJR Cikampek

jpnn.com, CIKAMPEK - Kakorlantas Polri Irjen Agus Suryonugroho meninjau Induk Patroli Jalan Raya (PJR) Cikampek, Bekasi, Jawa Barat, Rabu (14/1). Kegiatan ini dilakukan untuk memastikan kesiapan jajaran dalam menghadapi Operasi Ketupat 2026.

Kedatangan Kakorlantas Polri disambut langsung oleh Kepala Induk PJR Cikampek Kompol Sandy Titah Nugraha bersama personel Induk PJR Cikampek. Kakorlantas mengapresiasi inovasi dalam pelaksanan tugas personel dalam mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas (kamseltibcarlantas).

"Sengaja saya hadir untuk mengambil apel di Induk Cikampek karena rasa kebanggaan saya dan ucapan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Pak Dirgakkum dan jajaran terkhusus Kainduk anggota semuanya. Anda sangat membanggakan," kata Kakorlantas.

Agus mengatakan saat pelaksanaan tugas, baik tugas rutin dan agenda besar operasi, setiap personel selalu hadir dengan motivasi tinggi.

"Bisa mengambil diskresi yang tepat baik dalam tugas rutin dan tugas-tugas khusus mengawal agenda besar operasi, baik itu operasi keselamatanan operasi ketupat, operasi patuh, operasi zebra, dan natal dan tahun baru yang kemarin ini baru kita selesaikan dengan baik," ujar dia.

Selain kesiapan personel, Agus juga mengecek fasilitas pendukung seperti kendaraan patroli, ruang komando, serta sistem komunikasi yang digunakan dalam pengendalian lalu lintas. Seluruh aspek tersebut menjadi bagian penting dalam mendukung kelancaran Operasi Ketupat 2026.

"Per hari ini juga saya selaku Kakorlantas dengan beberapa PJU kemarin sudah melakukan analisis dan evaluasi tugas-tugas berkaitsn dengan operasi lilin dan mempersiapkan operasi Lebaran atau operasi ketupat. Jadi mari identifikasi situasi dan kondisinya berbeda tetapi operasinya sama dengan saat di ketupat tahunnya yang berbeda," ujar dia.

Kakorlantas menjelaskan pengecekan dilakukan sebagai langkah awal guna memastikan seluruh unsur pendukung pengamanan arus mudik dan balik Lebaran telah siap. Induk PJR Cikampek dinilai memiliki peran strategis karena berada di jalur utama pergerakan kendaraan dari dan menuju Jakarta.