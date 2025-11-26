Irjen Agus Diganjar Penghargaan Berkat Digitalisasi Layanan Publik

jpnn.com, JAKARTA - Kakorlantas Polri Irjen Agus Suryonugroho menerima penghargaan kategori Tokoh Penggerak Digitalisasi Layanan Publik dan Keselamatan Lalu Lintas. Agus menyebut penghargaan itu sebagai bentuk motivasi bekerja ke depannya.

Irjen Agus mengucapkan terima kasih kepada detikcom atas penghargaan ini. Dia pun menyampaikan terima kasih kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang senantiasa memberikan semangat dalam melakukan revitalisasi digital di Korlantas Polri.

"Kami sangat mengucapkan apresiasi kepada detik dan tentunya kami sangat terima kasih kepada Bapak Kapolri yang selalu memberi semangat untuk merevitalisasi digital sehingga Polri bisa melayani masyarakat dengan modern, adaptif, dan tentunya Polri akan selalu semangat karena motivasi daripada detikcom hari ini," tutur dia.

Agus menerima penghargaan ini karena telah melakukan transformasi digital di Korlantas Polri dengan meningkatkan kecepatan dan transparansi layanan publik. Melalui aplikasi Digital Korlantas Polri, berbagai layanan seperti SIM, pajak kendaraan, dan data kendaraan dapat diakses dalam satu platform.

Mantan Wakapolda Jateng itu juga memperkuat E-TLE di banyak daerah untuk memastikan penegakan hukum lalu lintas yang objektif dan berbasis data. Berbagai inovasi seperti SIGNAL, SINAR, e-BPKB, dan ERI dinilai mempermudah masyarakat mengurus administrasi kendaraan secara daring.

Selain fokus pada teknologi, Irjen Agus menekankan pelayanan humanis. Korlantas dinilai berhasil mendukung program presisi dan visi Indonesia emas 2045.

Pemberian penghargaan digelar untuk memberikan apresiasi bagi yang berkontribusi nyata untuk Indonesia. Tahun ini, ajang penghargaan mengusung tema 'Apresiasi Karya Insan Nusantara, Merajut Indonesia Gemilang'.

Penghargaan ini ditujukan bagi individu, pelaku usaha, dan unsur pemerintah yang telah menorehkan prestasi serta memberi dampak signifikan bagi bangsa. (cuy/jpnn)