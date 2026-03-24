Irjen Agus Ingatkan Truk Sumbu 3 Jangan Melintas Selama Arus Balik, Bakal Ditindak Tegas

jpnn.com, JAKARTA - Kakorlantas Polri Irjen Agus Suryonugroho mengeluarkan peringatan keras bagi para pengusaha logistik dan pemilik truk sumbu tiga ke atas untuk tidak beroperasi selama periode puncak arus balik Lebaran 2026.

Ia menegaskan bahwa aturan pembatasan operasional angkutan barang melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri harus dipatuhi tanpa tawar-menawar.

Langkah ini diambil demi memberikan prioritas utama bagi para pemudik yang tengah menempuh perjalanan balik.

Baca Juga: Polisi Tahan Truk Sumbu Tiga yang Langgar Ketentuan Pembatasan Operasional

"Kebijakan pemerintah cukup tegas. Selain Work From Anywhere (WFA), ada SKB yang mengatur pembatasan sumbu tiga. Kami mengimbau pengusaha logistik, tolong patuhi itu. Jangan jalan dahulu," kata Irjen Agus saat memantau situasi di Gerbang Tol Banyumanik, Jawa Tengah, Selasa (24/3).

Bukan sekadar gertakan, Irjen Agus mengungkapkan bahwa di lapangan sudah banyak truk sumbu tiga yang kedapatan membandel dan langsung diberikan tindakan tegas oleh petugas.

"Sudah banyak sekali (truk) yang kami keluarkan dari jalan tol, bahkan kami hentikan. Kami harus mengutamakan para 'duta pemudik' agar mereka bisa sampai dengan selamat dan lancar," imbuhnya.

Lebih lanjut, Kakorlantas menjelaskan bahwa kombinasi kebijakan WFA dan pembatasan truk sumbu tiga merupakan strategi kunci pemerintah untuk memecah kepadatan arus balik tahun ini.

Dia berharap kerja sama dari semua pihak agar tidak ada hambatan besar di jalur-jalur utama, baik tol maupun arteri.(mcr8/jpnn)