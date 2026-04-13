Irjen Agus Kenang Bripka Fajar Permana, Pahlawan di Balik Sukses Operasi Ketupat 2026

jpnn.com, JAKARTA - Kakorlantas Polri Irjen Agus Suryonugroho melaksanakan silaturahmi dalam suasana duka atas wafatnya anggota Ditlantas Polda Metro Jaya Bripka (Anumerta) Fajar Permana, Senin (13/4).

Kegiatan ini menjadi bentuk penghormatan sekaligus ungkapan belasungkawa kepada keluarga almarhum yang ditinggalkan.

"Atas seizin Bapak Kapolri, saya Kakorlantas Polri saat ini kami di kediaman rumah duka mendiang Fajar, bertemu dengan orang tua, istri, dan putranya. Tentunya kami menyampaikan duka yang mendalam," ujar Agus.

Bripka Fajar Permana diketahui meninggal dunia pada 22 Maret 2026 saat menjalankan tugas dalam rangka pengamanan Operasi Ketupat. Kepergiannya meninggalkan duka mendalam, tidak hanya bagi keluarga, tetapi juga bagi seluruh jajaran Polri, khususnya di lingkungan Korlantas.

"Kami berduka, tetapi semoga ini bisa menjadi semangat untuk kami bisa mengabdi, melindungi, dan melayani masyarakat," ujar Agus.

Keberhasilan pelaksanaan Operasi Ketupat 2026 tidak terlepas dari dedikasi dan pengorbanan para anggota di lapangan. Di balik kelancaran arus mudik dan balik lebaran, terdapat kerja keras dan risiko besar yang harus dihadapi oleh setiap personel.

"Memang tugas adalah kehormatan, namun pesan dari Bapak Kapolri di samping duka yang mendalam, kami juga menyampaikan kepada keluarganya adalah kehormatan yang setinggi-tingginya," tambah Irjen Agus.

Bripka Fajar Permana sebagai salah satu pahlawan keselamatan yang telah gugur dalam menjalankan tugas negara. Pengabdian almarhum menjadi bukti nyata komitmen anggota Polri dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, khususnya dalam menjaga keamanan dan keselamatan di jalan raya.