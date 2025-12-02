menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Humaniora » Irjen Agus Meraih Penghargaan Sutami Award Berkat Pengamanan Infrastruktur PU

Irjen Agus Meraih Penghargaan Sutami Award Berkat Pengamanan Infrastruktur PU

Irjen Agus Meraih Penghargaan Sutami Award Berkat Pengamanan Infrastruktur PU
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Kakorlantas Irjen Agus Suryonugroho menerima penghargaan Sutami Award 2025. Dok: source for JPNN.

jpnn.com, JAKARTA - Kakorlantas Polri Irjen Agus Suryonugroho menghadiri ajang Sutami Award 2025 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum sebagai bentuk apresiasi kepada para insan pembangunan yang berperan dalam kemajuan infrastruktur nasional, Senin (1/12).

Pada kesempatan itu, Agus mendapatkan penghargaan Sutami Award 2025 dalam Kategori pengamanan infrastruktur PU untuk nataru dan lebaran.

Agus mengatakan setiap menjalankan tugas adalah sebuah kehormatan, sehingga diperlukan kolaborasi dan koordinasi yang menjadi kunci utama untuk mencapai keberhasilan.

Baca Juga:

“Yang jelas tugas itu adalah kehormatan. Kolaborasi dan koordinasi menjadi kunci, dan hari ini kami mendapatkan Sutami Award dari Kementerian PU,” ujar Irjen Agus.

Dia juga menegaskan bahwa penghargaan ini menjadi penyemangat bagi jajaran Polantas untuk terus menjaga keselamatan pengguna jalan dengan mengedepankan kolaborasi di lapangan.

“Tentunya kami bekerja bersama untuk memastikan jalan itu berkeselamatan. Ini menjadi motivasi untuk seluruh anggota polantas agar tetap mengedepankan kolaborasi di lapangan demi keselamatan dan terciptanya jalan yang berkeselamatan,” pungkas dia. (cuy/jpnn)

Baca Juga:

Berita Selanjutnya:
Rakernis Ditregident Korlantas Difokuskan Bangun Sistem Pelayanan Berintegritas

Kakorlantas Polri Irjen Agus Suryonugroho menerima penghargaan Sutami Award 2025 berkat pengamanan infrastruktur PU.


Redaktur & Reporter : Elfany Kurniawan

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co