menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Hukum » Irjen Agus Minta Personel Polantas Wajib Terapkan Empat Prinsip Keadilan

Irjen Agus Minta Personel Polantas Wajib Terapkan Empat Prinsip Keadilan

Irjen Agus Minta Personel Polantas Wajib Terapkan Empat Prinsip Keadilan
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Kakorlantas Irjen Agus Suryonugroho. Dok: source for JPNN.

jpnn.com, JAKARTA - Kakorlantas Polri Irjen Agus Suryonugroho menyebut bahwa program “Polantas Menyapa” tidak sekadar menjadi slogan.

Dia menyebut program itu merupakan sebuah gerakan nyata untuk menghadirkan polisi lalu lintas yang humanis, adil, dan dipercaya masyarakat.

Kakorlantas menekankan bahwa setiap personel polantas wajib menerapkan empat prinsip keadilan prosedural (procedural justice) dalam memberikan pelayanan maupun penindakan di jalan raya.

Baca Juga:

Prinsip tersebut adalah, pertama, memberi kesempatan bicara (voice). Setiap warga harus diberi ruang untuk menyampaikan pendapat, keluhan, maupun penjelasan sebelum petugas mengambil keputusan.

Kedua, menunjukkan netralitas (neutrality). Petugas harus bersikap objektif dan profesional, mendasarkan tindakan pada fakta serta aturan, bukan kepentingan pribadi, ketiga, memperlakukan dengan rasa hormat. Interaksi dengan masyarakat harus dilakukan secara santun, menghargai martabat warga tanpa diskriminasi.

Keempat, menunjukkan niat baik. Setiap langkah polantas harus mencerminkan niat tulus untuk menolong, melindungi, dan menjaga keselamatan masyarakat di jalan raya.

Baca Juga:

Kakorlantas menegaskan penerapan prinsip ini akan memperkuat kepercayaan publik terhadap Polantas sekaligus menegaskan bahwa polisi lalu lintas hadir sebagai penolong, bukan sekadar penindak.

“Jadilah sosok penolong yang adil. Mari bersama wujudkan polantas yang Presisi dan selalu hadir untuk masyarakat,” pungkas dia. (cuy/jpnn)


Berita Selanjutnya:
Irjen Agus Sebut Senyum Polantas Jadi Marka Utama Operasi Merdeka Jaya

Kakorlantas Irjen Agus Suryonugroho meminta kepada polantas untuk menerapkan empat prinsip keadilan.


Redaktur & Reporter : Elfany Kurniawan

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI