Irjen Agus Naik Motor Pimpin Pengamanan Puncak HUT Kemerdekaan RI

jpnn.com, JAKARTA - Kakorlantas Polri Irjen Agus Suryonugroho terjun langsung ke lapangan dengan naik motor dinasnya untuk memimpin pengamanan puncak peringatan HUT ke-80 Kemerdekaan RI di Jakarta

Aksi ini menjadi simbol keteladanan sekaligus pesan bahwa kepatuhan dan keselamatan berlalu lintas dimulai dari sikap disiplin aparat penegak hukum.

Memasuki usia 80 tahun Kemerdekaan Republik Indonesia, Kakorlantas menegaskan pentingnya perubahan perilaku masyarakat dalam berlalu lintas.

Menurutnya, kemerdekaan bukan hanya dimaknai dengan kebanggaan, tetapi juga diwujudkan dengan disiplin, kesadaran, dan kepatuhan terhadap aturan lalu lintas.

“80 tahun Indonesia merdeka sudah saatnya berubah dan taat aturan. Keselamatan di jalan adalah hal utama. Bila lalu lintas nyaman, keluarga pun tenang,” ujar dia.

Kakorlantas mengingatkan para pengemudi kendaraan bermotor, khususnya angkutan umum, agar tidak mengedepankan target setoran hingga mengabaikan keselamatan.

“Kejar setoran tetapi lupa aturan, akibatnya akan berbahaya, baik bagi diri sendiri maupun orang lain,” ujarnya.

Selain itu, Kakorlantas menekankan pentingnya etika dalam berkendara. “Jaga etika berlalu lintas demi kemanusiaan dan keselamatan. Ini adalah tanggung jawab kita bersama,” tambahnya.