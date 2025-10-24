Irjen Agus Pastikan ETLE bukan Sekadar Sistem, tetapi Nyata di Lapangan

jpnn.com, JAKARTA - Dalam rangka memperkuat implementasi program prioritas Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kakorlantas Polri Irjen Agus Suryonugroho melakukan road show kunjungan kerja ke tiga Polda besar yaitu Polda Jawa Timur, Polda Jawa Tengah, Polda Jawa Barat.

Kunjungan ini bertujuan untuk meninjau, memantau, dan memastikan sistem Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) berjalan baik, efektif, dan berkelanjutan sebagai bagian dari upaya mewujudkan Digital Korlantas Polri yang mendukung pelayanan publik serta penegakan hukum yang Presisi (Prediktif, Responsibilitas, dan Transparansi Berkeadilan).

Agus menyebut bahwa penerapan ETLE merupakan wujud nyata komitmen Polri dalam menghadirkan penegakan hukum yang objektif, transparan, dan akuntabel, sekaligus mengurangi potensi interaksi langsung antara petugas dan pelanggar lalu lintas.

“Digitalisasi bukan sekadar modernisasi teknologi, tetapi bentuk nyata pelayanan publik yang humanis, transparan, dan berkeadilan. Melalui ETLE, masyarakat memperoleh kepastian hukum sekaligus rasa aman dalam berlalu lintas,” ujar Kakorlantas dalam siaran persnya, Jumat (24/10).

Dalam road show ini, Kakorlantas meninjau pusat komando dan pemantauan ETLE di masing-masing ditlantas polda, berdialog langsung dengan personel lapangan, serta memastikan bahwa seluruh perangkat kamera, sistem transmisi data, dan proses verifikasi pelanggaran berjalan baik sesuai prosedur operasional.

Kunjungan ke Polda Jawa Timur menjadi salah satu fokus utama, mengingat provinsi ini memiliki jaringan ETLE statis dan mobile yang cukup luas.

Dirlantas Polda Jatim Kombes Iwan Saktiadi menyampaikan bahwa pihaknya terus melakukan optimalisasi sistem agar seluruh titik kamera ETLE berfungsi maksimal dan memberikan efek edukatif bagi masyarakat.

“Kami memastikan seluruh perangkat ETLE di Jawa Timur dalam kondisi optimal dan berfungsi baik. Kami juga terus berkoordinasi dengan Korlantas Polri untuk penyempurnaan sistem agar semakin efektif dalam mendukung penegakan hukum lalu lintas yang transparan,” ujar Iwan Saktiadi.