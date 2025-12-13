menu
Irjen Agus Pastikan Polantas Siap Melayani dan Dekat dengan Komunitas Ojol

Kakorlantas Irjen Agus Suryonugroho bersama dengan komunitas ojol di Medan. Dok: Humas Polri.

jpnn.com, MEDAN - Kakorlantas Polri Irjen Agus Suryonugroho menyambangi Warung Bengkel Ojek Online Lalu Lintas atau "Warbeng Ojo Lali" di Medan, Sumatera Utara.

Kunjungan mendadak ini merupakan implementasi nyata dari perintah Kapolri agar jajaran Polri makin dekat dan bersilaturahmi dengan komunitas masyarakat, termasuk ojek online.

"Salam ojol dan salam satu aspal! Saya Kakorlantas Polri hadir hari ini diperintahkan oleh Bapak Kapolri untuk bersilaturahmi kepada ojol yang ada di Medan," ujar Agus dalam siaran persnya, Sabtu (13/12).

Kakorlantas menyatakan kekagumannya dan memberi apresiasi tinggi atas inisiatif pembangunan shelter khusus ojol tersebut.

"Saya kaget dan tentunya memberi apresiasi kepada Pak Dirlantas dan Ketua Pak Agam, yang sudah ada shelter ojol. Jadi, shelter itu bisa tempat untuk istirahat, tempat untuk komunikasi, dan terjalin silaturahmi antara Polantas, antara Polri dengan Ojol," jelasnya.

Menurut Kakorlantas, keberadaan shelter ini sangat penting sebagai wadah komunikasi dan penguat tali persaudaraan antara Polantas dengan pengemudi Ojol.

Dia menekankan bahwa Polantas wajib melayani dan dekat dengan komunitas ojol, sesuai dengan pesan Kapolri. Irjen Agus berjanji akan melaporkan kepada Kapolri mengenai terjalinnya komunitas ini sebagai upaya bersama menjaga keamanan dan keselamatan.

"Polantas harus melayani, Polantas harus dekat dengan komunitas ojol. Ini pesan dari Pak Kapolri," tegasnya.

