Irjen Agus Perkuat Silaturahmi dengan Komunitas Ojol di Kota Batu

jpnn.com, BATU - Kakorlantas Polri Irjen Agus Suryonugroho menyapa rekan-rekan ojek online (ojol) di Pos Ketan Legenda, Kota Batu, Jawa Timur, Kamis (5/2).

Kedatangan Kakorlantas bersama dengan Kasubdit WAL dan PJR Korlantas Polri Kombes Ruben V Takaendengan, Dirlantas Polda Jawa Timur Kombes Iwan Saktiadi, dan Kapolres Batu AKBP Aris Purwanto disambut ramah oleh perwakilan driver ojol.

"Saya menyampaikan apresiasi yang luar biasa. Karena saya hadir di sini menyampaikan salam Bapak Kapolri kepada rekan-rekan, agar supaya ojol yang ada di Republik Indonesia khususnya di Jawa Timur dan khususnya di Batu selalu bersilaturahmi dan berkolaborasi dengan Polri," kata Kakorlantas.

Agus menyebut bahwa banyak usulan yang ia terima dari perwakilan ojol diantaranya mendirikan Warung Ojol atau Ojol Mart sebagai tempat berkumpul sambil menunggu orderan dari pelanggan.

"Saya hadir di sini sudah biasa komunikasi dan bahkan ada beberapa usul tentang mungkin ada Ojol Kamtibmas, ada Warung Ojol apa bentuknya. Yang terpenting jaga keselamatan lalu lintas," tutur dia.

Salah satu perwakilan ojol, Arif Kurniawan mengaku bersyukur dapat bertemu dengan Kakorlantas dan perwakilan dari kepolisian setempat yang telah menerima rekanannya untuk bersilaturahmi dan menerima segala keluh kesahnya saat menjemput rejeki.

"Alhamdulillah kami kerja sama dengan Polres itu sudah lama, terus endingnya kemarin dengan acara Ojol itu ibaratnya apa ya jadi sahabat," ungkap Arif.

Selain Arif, Yadi Ardiansyah yang juga hadir dalam pertemuan bersama Kakorlantas itu mengeluhkan banyak pelajar di Kota Batu yang abai terhadap keselamatan berkendara, yang tidak mau memakai helm menuju sekolah.