Irjen Agus Raih Presisi Award dari Lemkapi, Kinerja Pengamanan Mudik Tuai Apresiasi

jpnn.com, JAKARTA - Kakorlantas Polri Irjen Agus Suryonugroho menerima penghargaan Presisi Award dari Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia (Lemkapi) di NTMC Polri pada Senin (6/4).

Penghargaan tersebut diberikan kepada Kakorlantas Polri atas loyalitas dan kinerja dalam meningkatkan pelayanan, perlindungan, serta pengayoman kepada masyarakat selama pelaksanaan arus mudik dan balik Lebaran 2026.

Direktur Eksekutif Lemkapi Edi Saputra Hasibuan menyampaikan peran Kakorlantas sangat penting sebagai ujung tombak pengamanan Operasi Ketupat 2026.

“Saya menyampaikan apresiasi kepada Kakorlantas Polri sebagai ujung tombak dalam pengamanan operasi ketupat 2026 yang kemarin sudah berlangsung,” ujar Edi.

Dia mengatakan keberhasilan Polri dalam mengamankan arus mudik dan balik mendapat respons positif dari masyarakat mencapai 94,3 persen. Hal ini kata Edi, berdasarkan hasil riset yang dilakukan Lemkapi.

“Kami mewakili masyarakat atas keberhasilan Polri dalam hal untuk mengamankan arus mudik dan arus balik kemarin. Hasil riset kami menunjukkan 94,3 persen, kebijakan yang dilakukan oleh Korlantas Polri dalam mengatur dan mengendalikan arus mudik kemarin,” jelas Edi.

Menurutnya, berbagai inovasi dan rekayasa lalu lintas yang diterapkan Korlantas Polri termasuk sistem one way nasional di Pulau Jawa, menjadi faktor penting dalam kelancaran arus mudik tahun ini.

“Terima kasih atas kinerja seluruh jajaran Polri dari seluruh Indonesia yang kami tahu banyak terobosan yang dilakukan, banyak rekayasa lalu lintas yang dilakukan termasuk bagaimana juga Polri menerapkan one way di Pulau Jawa secara nasional,” ungkap Edi.