Irjen Agus Sebut Arus Tol Japek Meningkat 40,48 Persen Selama Libur Panjang Maulid Nabi

jpnn.com, JAKARTA - Kakorlantas Polri Irjen Agus Suryonugroho bersama Dirjen Hubdat Aan Suhanan memantau pergerakan arus lalu lintas weekend di Command Center KM 29 Tol Jakarta-Cikampek.

Dalam kesempatan itu, Irjen Agus menyampaikan ucapan selamat memperingati Maulid Nabi sekaligus memberikan laporan terkini.

"Saya bersama Pak Dirjen Hubdat, memantau arus lalu lintas weekend ini, kami menyampaikan selamat memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW 1447 H," kata dia dalam siaran persnya, Jumat (5/9).

Menurutnya, lalu lintas sejak Kamis (4/9) malam hingga Jumat pagi terpantau cukup padat.

Bahkan di ruas KM 47 hingga KM 65 diberlakukan contraflow arah Jabodetabek untuk mengurai kepadatan.

“Dari 4 gerbang tol yang menuju Jabodabek, itu ada kenaikan 40,48 persen. Jadi ,cukup ada kenaikan signifikan untuk dilalui,” kata Irjen Agus.

Dia menambahkan Korlantas Polri bersama Dirjen Hubdat sudah turun ke lapangan untuk melakukan pemantauan dan rekayasa lalu lintas.

Irjen Agus juga memperkirakan arus padat kembali terjadi pada arus balik Minggu.