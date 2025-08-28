Irjen Agus Tegaskan Marwah Korlantas Sebagai Pejuang Keselamatan

jpnn.com, JAKARTA - Kakorlantas Polri Irjen Agus Suryonugroho memimpin serah terima sekaligus pamit kenal jabatan Dirkamsel Korlantas Polri.

‎

‎Kegiatan ini digelar di Aula Madellu Lantai 4 Gedung NTMC Korlantas Polri, Kamis (28/8). Posisi Dirkamsel diserahkan dari Brigjen Bakharuddin Muhammad Syah kepada Kombes Prianto.

Kakorlantas menyampaikan bahwa sosok Brigjen Bakharuddin memiliki kepribadian yang berkompeten dalam segala lini baik dari sisi etik hingga leadership.

‎

‎"Saya lihat Pak Bakharuddin memiliki kemampuan secara teknis, punya kompetensi secara etik, dan beliau punya kompetensi leadership. Jadi tidak ada yang paham di bidang lalu lintas," kata Kakorlantas.

‎

‎Kakorlantas juga menyebut Bakharuddin tergabung dalam tim perumus Revisi Undang-Undang (RUU) KUHAP hingga pembahasan RUU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

‎

‎Oleh karena itu, Irjen Agus menyampaikan ungkapan terima kasih bukan hanya dari warga Korlantas namun juga dari Mabes Polri atas dedikasinya tersebut.

‎

‎"Tepuk tangan untuk Pak Bakharuddin. Dan bukan hanya Korlantas yang terima kasih. Mabes Polri pun juga terima kasih kepada beliau. Beliau adalah tim perumus Undang-undang KUHAP, Tim perumus Undang-undang Lalu Lintas," tutur Kakorlantas.

‎

‎"Saya sangat dekat, saya diperhatikan dan saya juga memperhatikan itu biasa. Kalau dalam organisasi ya seperti itu dinamikanya.Yang penting kita bisa menjaga marwah polantas ini," sambungnya.

‎

Agus juga menyampaikan selamat atas jabatan baru Kombes Prianto sebagai Dirkamsel yang baru. Dia berharap koordinasi dan kolaborasi terutama berkaitan dengan pelaksanaan Hari Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

‎

‎"Kepada Pak Prianto, saya ucapkan selamat datang. Dan saya yakin tidak ada tugas pokok kita yang susah. Semuanya bisa dilaksanakan," ucapnya.

‎

‎"Dan yang terakhir juga mungkin berkaitan dengan Hari Keselamatan, saya minta tolong betul bahwa marwah kita sebagai Korlantas sebagai pejuang-pejuang keselamatan," pungkasnya. (cuy/jpnn)