Irjen Agus Tegaskan Pengamanan Arus Balik Tidak Hanya di Tol
jpnn.com, JAWA TENGAH - Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri memastikan pengamanan arus balik Lebaran 2026 tidak hanya terfokus pada ruas jalan tol.
Kakorlantas Polri Irjen Pol Agus Suryonugroho menyatakan jalur arteri dan lintas nasional, termasuk jalur Pantura, kini menjadi perhatian serius petugas di lapangan.
Hal ini disampaikan Irjen Agus Suryonugroho saat memantau situasi di Gerbang Tol Banyumanik, Jawa Tengah, Selasa (24/3).
Irjen Agus menegaskan seluruh jajaran mulai dari Kapolda, Dirlantas, hingga Kasatlantas telah dikerahkan untuk bersiaga di jalur non-tol.
Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi dampak atau ekses dari pemberlakuan one way nasional di jalan tol.
"Semuanya penting. Saat one way nasional diberlakukan, konsentrasi pengamanan juga diperkuat di arteri. Petugas kami sudah standby mulai dari Banyumas, Gropok, hingga sepanjang jalur Pantura," ujar Irjen Agus.
Jenderal bintang dua ini menjelaskan, pemantauan ketat dilakukan karena adanya potensi kepadatan di wilayah aglomerasi dan titik-titik menuju objek wisata yang masih ramai dikunjungi masyarakat.
Irjen Agus mengingatkan Operasi Ketupat 2026 merupakan operasi kemanusiaan yang mengedepankan keselamatan nyawa pemudik.
