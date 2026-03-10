Irjen Agus Tekankan Pelayanan Humanis agar Pengamanan Mudik Lebaran 2026 Maksimal

jpnn.com, JAKARTA - Kakorlantas Irjen Agus Suryonugroho mengapresiasi peran polantas dalam mewujudkan situasi harkamtibmas dan kamseltibcarlantas agar tetap aman dan terkendali.

"Saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas segala penygasan baik di bidang operasional, fungsional, dan lain sebagainya. Sehingga Korlantas sampai saat ini masih terkendali," kata Kakorlantas ketika memimpin apel pagi.

Kakorlantas juga mengajak para personel untuk bersama-sama merubah wajah polantas menjadi humanis dan senantiasa mengayomi masyarakat.

"Banyak sekali kebijakan-kebijakan dalam rangka bagaimana kita bisa melayani masyarakat dengan ikhlas ini bagian daripada arahan Bapak Kapolri mulai dari merangkul masyarakat, melayani masyarakat," tutur Agus.

Mengenai persiapan Operasi Ketupat, dia menyebut bahwa pihaknya telah memastikan perjalanan mudik hingga baliknya masyarakat dapat berlangsung dengan aman dan lancar.

"Operasi Ketupat bukan hanya di bidang lalu lintas, bukan hanya mengamankan mudik dan balik, tetapi menjaga momen sosial dan spiritual hingga Idulfitri dan Nyepi ini harus aman dan kondusif, aman di bidang harkamtibmas dan lancar di bidang lalu lintas," kata dia.

Turut hadir dalam apel itu Dirgakkum Korlantas Polri Brigjen Faizal, Dirkamsel Korlantas Polri Brigjen Prianto, Dirregident Korlantas Polri Brigjen Wibowo, Kabag Ops Korlantas Polri Kombes Aries Syahbudin serta PJU Korlantas lainnya. (cuy/jpnn)



