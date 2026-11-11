Irjen Ahrie Sonta Terkena PTDH Itu Pernah Latihan di Belanda
jpnn.com - JAKARTA - Irjen Ahrie Sonta terpuruk buah dari kenakalannya atau dampak lingkungan sekitarnya yang tak sehat.
Pria kelahiran Bandung, 2 April 1981 itu terkena sanksi memalukan, yakni pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) gegara kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo dan beberapa pihak lainnya.
Keputusan itu diketahui setelah Majelis Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) menuntaskan sidang terkait Irjen AS, Selasa (10/11).
"Sanksi administratif, yaitu pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) sebagai anggota Polri,” kata Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir di Gedung Divisi Propam Polri, Jakarta, Selasa (10/11).
Ahrie sejatinya punya karier bagus. Dialah yang pernah menjadi sekretaris pribadi Kapolri (saat itu) jenderal Listyo Sigit Prabowo dan juga pernah menjadi ajudan Presiden Prabowo Subianto dari korps kepolisian.
Selama masa tugasnya sebagai orang kepercayaan Listyo, Ahrie dikenal karena menanggapi dan memantau laporan terkait kepolisian di Twitter. Ia adalah brigadir jenderal dan inspektur jenderal pertama dari angkatannya dan, pada saat penunjukan bintang dua tersebut, merupakan inspektur jenderal termuda di jajaran kepolisian.
Ahrie lulus dari Akademi Kepolisian angkatan 2002. Dia mendapat gelar sarjana hukum dari Universitas Palembang pada tahun 2003, dan gelar sarjana ilmu kepolisian dari Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian pada 2009.
Dia meraih gelar magister hukum dari Universitas Diponegoro, dan pada 2018 meraih gelar doktor ilmu kepolisian dari Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian dengan disertasi mengenai reformasi kultur kepolisian.
Pada 23 Oktober 2024, Listyo mengumumkan penetapan Ahrie Sonta sebagai ajudan Presiden Prabowo.
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