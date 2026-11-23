jpnn.com, JAKARTA - Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menunjuk Irjen Almas Widodo Kolopaking sebagai Kapolda Kalimantan Selatan menggantikan Irjen Rosyanto Yudha Hermawan.

“Irjen Almas Widodo Kolopaking jabatan saat ini Teknisi KBR Utama TK. I Korbrimob Polri,” kata Kabid Humas Polda Kalsel Kombes Nur Khamid di Banjarbaru, Minggu.

Penunjukan tersebut tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2598/XI/KEP./2026 tertanggal 20 November 2026.

Sementara Irjen Rosyanto Yudha Hermawan mendapat penugasan baru sebagai Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat I Sespim Lemdiklat Polri.

Almas bukan sosok baru di lingkungan Polda Kalimantan Selatan. Lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) 1992 tersebut pernah menjabat Komandan Satuan Brimob Polda Kalsel pada 2013.

Kariernya di kepolisian lebih banyak dijalani di Korps Brimob dengan menduduki sejumlah jabatan strategis, termasuk Danpasbrimob III Korbrimob Polri pada 2024.

Almas juga pernah mendapat penugasan sebagai Kepala Operasi Tinombala pada 2016 hingga 2017. Operasi tersebut merupakan upaya pemberantasan kelompok teroris di Sulawesi Tengah.

Pada 2021, dia dipercaya menjadi Wakil Kepala I Operasi Nemangkawi, yakni operasi gabungan TNI dan Polri untuk menghadapi kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua.