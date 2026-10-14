Irjen Arman Achdiat: Jangan Ada Polisi di Riau yang Tak Melayani Aduan Masyarakat

jpnn.com - PEKANBARU - Kapolda Riau Irjen Arman Achdiat memerintahkan seluruh personel Polri di jajaran Polda Riau bergerak cepat menindaklanjuti setiap persoalan yang dihadapi masyarakat.

Alumnus Akademi Kepolisian 1992 itu menegaskan bahwa pelayanan yang responsif, humanis, dan berintegritas, harus menjadi prinsip utama dalam pelaksanaan tugas.

Jenderal bintang dua itu mengingatkan bahwa polisi tidak boleh menunggu suatu persoalan viral terlebih dahulu di media sosial sebelum mengambil tindakan. Setiap laporan masyarakat harus ditangani secara cepat, tepat, dan bertanggung jawab.

Irjen Arman menyampaikan itu saat memberikan arahan dalam kegiatan Commander Wish terkait program prioritas dan kebijakan pimpinan Polri Tahun 2026 di Aula Tri Brata Lantai 5 Mapolda Riau, Rabu (14/10) pagi.

Arman menyampaikan bahwa kebijakan pimpinan Polri harus diwujudkan melalui perubahan pola pikir dan perilaku personel, bukan sekadar menjadi program administratif. Pelaksanaannya juga perlu dievaluasi agar lebih terukur, akuntabel, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Polri harus hadir di tengah masyarakat, bukan menciptakan jarak. Setiap laporan dan persoalan masyarakat harus ditindaklanjuti secara cepat, tepat, dan bertanggung jawab. Jangan sampai masyarakat merasa keadilan hanya bisa diperoleh setelah suatu peristiwa menjadi viral,” kata Arman.

Kapolda mengingatkan seluruh anggota agar tidak menyalahgunakan seragam dan kewenangan untuk kepentingan pribadi.

Dia menekankan bahwa kehormatan institusi harus dijaga melalui profesionalisme, integritas, dan sikap humanis dalam setiap pelaksanaan tugas.