Irjen Awal Chairuddin Persilakan Husniah Talenrang Ajukan Penangguhan Penahanan

jpnn.com - Kapolda Sulawesi Selatan (Sulsel) Irjen Awal Chairuddin mempersilakan eks Bupati Gowa Sitti Husniah Talenrang mengajukan permohonan penangguhan penahanan sebagai tersangka sejak ditahan di Rumah Tahanan Polda sejak 26 Oktober 2026.

"Silahkan, nanti penyidik yang putuskan," kata Irjen Awal seusai bersilaturahmi dengan pimpinan DPRD Sulsel di Kantor sementara DPRD Sulsel, Jalan Andi Pangeran Pettarani Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (11/11/2026).

Dia menyebut setiap orang memiliki hak dan kedudukan yang sama di mata hukum, begitu pun bagi seseorang yang sedang menjalani proses hukum dapat mengajukan penangguhan penahanan dengan alasan kemanusiaan.

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"Kan, memang setiap orang tersangka itu punya hak untuk menyampaikan penangguhan penahanan, dan nanti penyidik yang memutuskan (kelayakan)," ujarnya lagi.

Berdasarkan ketentuan penangguhan penahanan diatur dalam pasal 110 ayat (1) Undang-undang nomor 20 tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) disebutkan atas permintaan tersangka atau terdakwa yang diberikan penyidik, penuntut hukum atau hakim sesuai kewenangannya.

Syaratnya, kooperatif atau tidak mempersulit proses hukum, tidak melarikan diri, tidak menghilangkan barang bukti, tidak mengulangi perbuatan tindak pidana, alasan Kesehatan atau menderita sakit keras yang memerlukan perawatan medis khusus, tulang punggung keluarga, wajib lapor, tidak keluar rumah dan kota.

Sebelumnya, tim kuasa hukumnya Husniah, Mahyuddin Jamal menyampaikan pihaknya berencana mengajukan permohonan penangguhan penahanan terhadap kliennya. Sebab, aturan penangguhan telah diatur dalam KUHAP yang baru.

Menurut dia, salah satu pertimbangan mengajukan penangguhan penahanan karena kondisi kesehatan kliennya terganggu. Husniah Talenrang diketahui memiliki riwayat penyakit maag akut yang tidak memungkinkan ditahan.