jpnn.com - Perwira tinggi Polri Irjen Eko Hadi Santoso (EHS) yang berstatus tersangka penyadapan ilegal dipecat dari kepolisian oleh Majelis Komisi Kode Etik Polri (KKEP).

Dalam sidang KKEP, Selasa (17/11/2026), Eko Hadi dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH).

"Sanksi administratif, pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH)," kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko di Gedung Divisi Propam Polri, Jakarta.

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Selain sanksi administratif, majelis juga menjatuhkan sanksi etika berupa pernyataan bahwa perbuatan EHS merupakan perbuatan tercela.

Brigjen Trunoyudo menjelaskan bahwa majelis menyatakan EHS terbukti melakukan pemufakatan terkait akses ilegal berupa penyadapan dengan menggunakan akses atau perangkat teknologi milik Polri secara tidak profesional dan tidak sesuai prosedur.

EHS dinyatakan melanggar Pasal 13 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri serta sejumlah ketentuan dalam Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.

Atas putusan tersebut, Irjen Eko Hadi Santoso menyatakan mengajukan banding.

Sebelumnya, Bareskrim Polri menetapkan empat perwira tinggi Polri sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal, penghapusan data elektronik, dan akses ilegal.