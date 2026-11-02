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Irjen Hengki: Area Mapolda Jabar hingga Polres Jajaran Harus Bersih dari Vape

Irjen Hengki: Area Mapolda Jabar hingga Polres Jajaran Harus Bersih dari Vape
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Kapolda Jabar Irjen Hengki. Foto: Dokumentasi Humas Polda Jabar

jpnn.com - BANDUNG - Kepolisian Daerah Jawa Barat melarang penggunaan rokok elektrik atau vape di seluruh lingkungan Markas Polda Jabar hingga kantor polres jajaran.

Kapolda Jabar Irjen Hengki mengatakan larangan itu berlaku bagi seluruh anggota maupun ASN Polri, hingga masyarakat yang berkunjung ke kantor polisi.

"Saya tegaskan bahwa seluruh area Mapolda Jabar hingga polres jajaran harus bersih dari penggunaan rokok elektrik atau vape,” kata Irjen Hengki dalam keterangannya, Senin (2/11).

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Kebijakan itu merupakan tindak lanjut Surat Edaran (SE) Kapolri Nomor SE/1/X/2026 tertanggal 30 Oktober 2026 dan arahan Divisi Propam Polri tentang Larangan Penggunaan Rokok Elektrik di Lingkungan Polri.

Hengki mengatakan bahwa aturan ini diberlakukan untuk menjaga ketertiban, kedisiplinan, serta menciptakan lingkungan kerja kepolisian yang sehat dan profesional.

"Sebagai aparat penegak hukum, harus memberikan contoh yang baik. Markas kepolisian adalah tempat pelayanan publik, sehingga kenyamanan dan kedisiplinan harus dijaga sepenuhnya," ujarnya.

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Untuk memastikan larangan tersebut dipatuhi, Polda Jabar menerapkan pengawasan sejak pintu masuk markas komando (mako). Petugas jaga diminta memantau setiap pengunjung yang datang.

"Jika ada pengunjung atau tamu yang menggunakan vape, akan langsung ditegur dan diminta mematikan serta menyimpannya," tuturnya.

Kaolda Jabar Irjen Hengki menegaskan Mapolda Jabar hingga polres jajaran harus bersih dari penggunaan vape.

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